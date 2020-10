Nyhende

– Som permittert eller oppsagd går ein jo og kjenner på ein viss form for redsel. Kva skjer framover? Ein er redd for arbeidsplassen sin, eller om ein finn seg ny jobb. Og – kva skjer med livet vårt og måten vi lever på, i framtida. Eg håper opposisjonen no kan ta eit skikkeleg tak, når regjeringa vår ikkje gjer det, sa Rune Erik Nilsen til Vikebladet Vestposten i høve besøket til Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre.