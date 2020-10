Testa positivt på koronatest

Nyhende

Ein utanlandsk arbeidar som er komen til kommunen, har fått positivt svar på koronatesten.

Det melder Ulstein kommune på sine nettsider.

Vedkomande har vore i innreisekarantene og er no i isolasjon. Reisefølget til vedkomande sit i karantene.

I Ulstein er det no utført 1974 testar i følgje kommune si oversikt. Av desse er det 17 som har gitt postitivt resultat. Dette gjeld ti personar som bur i Ulstein, to personar som har reist til Ulstein for å jobbe, to personar som bur i Hareid og tre personar som bur i Herøy. I tillegg er det registrert smitte hos ein person som er folkeregistrert i Ulstein, men bur og er testa ein annan stad