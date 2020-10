Innsamlingsrekord i Ulstein - Ulsteinvik barneskule i landstoppen

Nyhende

I høve TV-aksjonen 2020, til inntekt for WWF sitt arbeid mot plast i havet, blei det samla inn 564.542 kroner i Ulstein kommune. Det er ny rekord for TV-aksjonen i kommunen, og slår med det rekorden frå 2014 - då innsamlinga var til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Ved Ulsteinvik barneskule har ein til årets TV-aksjon samla inn enorme 173.141 kroner, noko som gjer at skulen hamna på fjerdeplass blant alle skular og barnehagar i landet.

Med denne summen står også Ulsteinvik barneskule for det største bidraget som er gitt til aksjonen i Møre og Romsdal. Det skriv Ulstein kommune på sine heimesider.