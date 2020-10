Eiksundtunnelen stengd to gongar torsdag

Nyhende

Vegtrafikksentralen melder klokka 14.19 torsdag ettermiddag at Eiksundtunnelen er stengd - på grunn av ein bilstans i tunnelen.

Om lag 25 minutt seinare kom Vegtrafikksentralen med ei oppdatering, der det blir meldt at tunnelen igjen er open for trafikk.

Ny stenging

Torsdag ettermiddag får Vikebladet Vestposten melding om at Eiksundtunnelen igjen er stend og at det dannar seg kø frå tunnelopninga.

Også denne gongen er det ein bilstans som fører til stenginga. På Statens vegvesen si oversikt over trafikkmeldingar står det at tunnelen er stengd inntil vidare.

På grunn av stenginga blir det lange køer på begge sider av tunnelen.

Like etter 16:30 byrjar trafikken å bevege på seg på Ørsta-sida av tunnelen. NRK Trafikk melder at det no er rydda i tunnelen etter bilstansen og kort tid seinare byrja også trafikken å flyte på Eiksund-sida.