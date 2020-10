Nyhende

Under kommunestyremøtet torsdag kveld fekk også kommunestyrerepresentantane kommentere administrasjonen i Hareid kommune sin rapport for andre tertial. Rapporten hadde då vore innom formannskapet veka før - der mellom andre ordførar Bernt Brandal kommenterte saka. Då sa han at rapporten var "skræmande lesing".