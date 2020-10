Delte ut 370 000 kroner

Nyhende

Datawaves AS har søkt Ulstein næringsfond covid-19 2020 etter støtte for å kunne omstille selskapet til å tilby nye tenester som følgje av covid-19. Selskapet mista oppdrag knytt til klasseromsundervisninga då pandemien kom. Datawaves AS såg da eit forretningspotensial i å tilby tenester som kunne trygge kundar med den nye digitale kvardagen. Bedrifta får 30 000 kr til kursing, profilering og marknadsføring av nye tenester.