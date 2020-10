Nyhende

I Møre og Romsdal har Ulstein kommune den lågaste delen av befolkninga som er 80 år eller eldre. I den nyleg publiserte Fylkesstatistikken frå Møre og Romsdal fylkeskommune går det fram at 3,9 prosent av innbyggjarane i Ulstein kommune var over 80 år. Det er lågast i fylket og klart under snittet på 5,0 prosent. Fjord med 7,6 prosent og Vanylven med 7,5 prosent har størst del innbyggjarar over 80 år.