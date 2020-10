Kommunestyre i Ulstein torsdag

Nyhende

Torsdag er det klart for haustens andre kommunestyremøte i Ulstein. På saklista denne gongen får politikarane mellom anna ei oppdatering på økonomien i kommunen, ei sak om overtaking av Almejordet barnehage, i tillegg til ei referatsak der fylkesmannen sin endelege rapport om tilsyn med utrekning av eigendel for langtidsopphald i institusjon skal opp.

Ei opprydding vil krevje politikarar med ryggrad Tilsynsrapporten frå Fylkesmannen om Ulstein kommune er tema i leiarartikkelen denne veka.

Rapporten frå Fylkesmannen har også vore oppe både i formannskapet og under eit møte i levekårsutvalet. På sakslista er dokumentet unnateke offentleg innsyn, men både i levekår og i formannskapet har gjennomgangen vore open for ålmenta.

Overtaking av Almejordet barnehage

Både levekårsutvalet og formannskapet i Ulstein har tidlegare hatt oppe ei mogleg kommunal overtaking av Almejordet barnehage. I tilrådinga frå formannskapet rår ein kommunestyret til å godkjenne intensjonsavtalen om overtaking. I utkastet til intensjonsavtale går det fram at kommunen vil ta over barnehagen frå 1. januar 2021.

Sa ja til kommunal overtaking av Almejordet barnehage Levekårsutvalet slutta samrøystes opp om at Ulstein kommune overtar Almejordet barnehage.

Tre økonomisaker

Politikarane skal også gjennom tre saker som omhandlar ulike delar av kommuneøkonomien. Her skal ein mellom anna få lagt fram ein rekneskapsrapport for andre tertial frå Ulstein Eigedomsselskap KF. Denne viser mellom anna at UEKF har hatt eit meirforbruk på om lag 550.000 kroner knytt til pandemien som ein ikkje har fått kompensert av kommunen i samband med kompensasjon frå staten til slike meirkostnadar.

Det kjem også opp ei sak om finansrapport for 2. tertial i 2020. Her går det fram at kommunen har fått god avkastning på aktiv forvaltning av langsiktig likviditet. Det går også fram at Ulstein kommune har god likviditet, men at denne vil gradvis minke mot nyttår i samband med utbygging av Ulsteinvik barneskule og tomteutbygging på Skeide. Kommunen skal også betale avdrag på nærare 50 millionar kroner i løpet av november, skriv administrasjonen i si saksutgreiing.

I kommunen sin tertialrapport for 2. tertial går det fram at ein ser eit betydeleg meirforbruk i denne perioden og spesielt innanfor helse og omsorg.

I vurderinga og konklusjonen frå administrasjonen går det fram at ein ser ut til å gå mot eit meirforbruk samanlikna med budsjettet på mellom 15–20 millionar kroner. Dette vil avhenge av skatteinntektene for resten av året.

– Det store negative avviket må i nokon grad sjåast i lys av pandemien, men det er likevel ikkje tvil om at kommunen har eit stort underliggjande underskot avhengig av pandemien, heiter det i saksutgreiinga.

Heile sakslista til kommunestyremøtet er tilgjengeleg på Ulstein kommune sine nettsider.