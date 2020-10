Oppmoda kommunen til å leggje seg flat

Nyhende

Onsdag orienterte kommunedirektør Verner Larsen og kommunalsjef Marit Botnen levekårsutvalet om tilsynsrapporten frå Fylkesmannen.

Sakspapira var unnateke offentleg innsyn, og dei starta saka med å diskutere om møtet burde lukkast, eller gå for opne dører.

Jurist Ingunn Hestnes las opp eit utdrag frå eit brev Fylkesmannen har sendt Ulstein kommune, om at det ikkje var uproblematisk at utkastet til rapport er tilgjengeleg i media slik han er no. Saka har vekt stor interesse, og Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter har få bebuarar. Fylkesmannen fryktar ei viss koplingsfare for dei som er spesielt interesserte.

Hestnes sa vidare at ho såg ikkje grunn til å unnta saka offentleg innsyn, så lenge dei heldt seg til det overordna forhold i saka, konklusjonen og korleis kommunen vil følgje opp saka. Då bør dei i diskusjonen unngå å namngje personar eller kome med opplysningar som gjer det mogleg å identifisere kven dette handlar om.

Kommunedirektør Verner Larsen meinte det ikkje var grunn til å gå på personnivå i denne saka. - Det er ingen problem for oss at saka er open, sa han.

Det var politikarane samde om. Berit Roppen (Senterpartiet) sa at det no er viktig med ein open prosess så innbyggjarane i kommunen får opp tilliten til kommunen igjen. Egil Ulfstein (Høgre) var heilt samd i det, no må kommunen få opp tilliten igjen og leggje seg flate. Kersti Hasund (SV) sa at dette er ein sak som innbyggjarne i kommunen sikkert har interesse av å følgje opp.

Ei opprydding vil krevje politikarar med ryggrad Tilsynsrapporten frå Fylkesmannen om Ulstein kommune er tema i leiarartikkelen denne veka.

Utvalsleiar Håvard Ringstad (Krf) tok også til orde for at dei bør ha dette ope. Levekårsutvalet vedtok samrøyest å ikkje lukke møtet.

Kommunedirektøren orienterte så om saka. Han sa at denne saka har pågått over mange år. Fylkesmannen har kritisert kommunen for at det var så utfordrande å få tak i dokument i saka, og det har kommunen beklaga. Han sa vidare at kommunen har tatt tak, dei har lagt seg flate. Det er ikkje slik administrasjonen skal fungere, korkje mot Fylkesmannen eller andre.

Kommunen har svara Fylkesmannen innan fristen 19. oktober. Dei har tatt for seg punkt for punkt på lista med lovbrot og avvik og svara på det, så får dei sjå om Fylkesmannen då er nøgd med svara han får, eller om kommunen må gjere meir. Han forklarte at når nokon kjem på institusjon blir det gjort eit vedtak om kva dei skal betale, men økonomien til den heimebuande pårørande kan endre seg, og då skal det reknast ut på ny kva dei skal betale. Kommunen har hatt utfordringar med å finne att dokumentasjon på alle trinna ved prosessen, men dette har dei nå blitt flinkare til å dokumentere.

- Er det slik at all betaling er feil? Svaret på det er nei, sa Larsen.

Kommunedirektøren og kommunalsjefen fortalde om at kontrollutvalet og kommunerevisjonen i sine kontrollar tidlegare ikkje har funne at noko er feil. Det vart også sagt at dette berre gjeld nokre få, ei lita gruppe.

Det vart også sagt at oppslaga i Vikebladet Vestposten har gjort mange urolege på om dei har betalt rett, så kommunen har fått ein del førespurnader om det. Førebels har dei ikkje funne at det er fleire som har fått utrekna feil betaling.

Marit Botnen presiserte at det er ikkje slik at dei har vore utan rutinar tidlegare, men dei har no forbetra dei. Og det er fleire som kontrollerer og ser over at utrekninga av betaling er gjort rett. Ho synest det er litt dumt at alle no er utrygge om dei grunnlaget for betaling er rett, men dei skal bli endå betre. Det er bra med tilsyn så dei kan bli betre.

Håvard Ringstad sa at det er viktig at kommunen lærer av eigne feil.

Larsen håper at det ikkje blir alt for mange som ønskjer omrekning for at dei kjenner seg utrygge, medan Berit Roppen meinte kommunen bør rekne på ny til alle dette gjeld. Det vart sagt at det kan gjelde 15 personar, og det synest ho dei kan ta seg tid til for å sikre at det ikkje er feil med fleire.

Egil Ulfstein lurte på om det er grunn til å tru at det vart gjort tilsvarande feil før tilsynet starta 2011? Kor langt tilbake er det mogleg å etterprøve dette?

- Det er veldig trist at det har skjedd så alvorlege brot på på reglar. Kommunen må leggje seg flat, sa Kersti Hasund. Ho var klar på at dei som ber om gjennomgang av sakene sine bør få det, men ho lurte også på om kommunen vurderte å sjekke opp alt for å sjå om det var rett. Om det vart funne feil i alle tre sakene som Fylkesmannen sjekka opp, er det kanskje grunnlag for at det er feil også med andre?

Det vart også stilt spørsmål om dette kan føre til store ekstrautgifter til kommunen, for at dei må betale tilbake det som folk har betalt for mykje?

Til det sa Larsen og Botnen er det ikkje var noko tilfeldig utval dei tre sakene, dei spring seg frå ei klagesak. Dei vil ta fleire stikkprøvar, og om dei finn noko vil dei sjekke det opp vidare. Betaling blir rekna ut annleis for dei sm bur i omsorgsbustad.

- Det er ikkje grunn til å tru at det er feil i det store grunnlaget, meinte Larsen som ikkje kunne svare på kor mykje pengar det er snakk om at kommunen eventuelt må etterbetale. han trur det store fleirtalet har fått rett utrekningar.

Mariette Gjerde (Frp) lurte på om Ulstein kommune har dårlegare prosedyre på dette enn dei andre kommunane i Sjustjerna.

Til det svara Botnen at det blir gjort ulikt i kommunane.

- Det blir nemnd begrensa tilsyns, og at dette gjeld nokre få, men me må passe på at dette ikkje blir glatta over, det er alvorleg. Fylkesmannen har påpeikt fleire brot, sa Hasund. Ho meinte det er viktig at kommunen gjer ting korrekt og gir god nok informasjon til pårørande.

Botnen svara at dei no har hatt store forbetringar. Dei gjer dette no meir formelt, og passer på å dokumentere, går gjennom rutinane og forbetrar seg.

- Me er ikkje ute etter å fråskrive oss noko ansvar, me vil at det skal vere rett, slo Botnen fast.

Politikarane vil ha ny orientering når Fylkesmannen har gitt tilbakemelding på svaret frå kommunen.

Det vil også bli gitt ei orientering i kommunestyret torsdagskvelden om tilsynet.