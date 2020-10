Konkrete innspel til Dale

Nyhende

John Georg Dale seier til Vikebladet Vestposten at han og Framstegspartiet har følgt situasjonen i den maritime næringa tett, og før pandemien braut laus. Han har snakka med fleire bedrifter for å høyre korleis politikarane kan hjelpe, og har fått lange bestillingslister med kva som bør gjerast. Han har slite litt med å forstå kva konkret han bør ta tak, så han ønskte å få korta ned lista over kva som bør gjerast, både på kort og lang sikt.