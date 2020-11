Øvrelid-saka vart årets featuresak

Nyhende

I kveld, onsdag, vart Journalistprisen for 2019 delt ut i kategoriane nyheit, feature og foto. Utdelinga skjedde under den digitale samlinga til Norsk Journalistlag Møre og Romsdal.

Den sterke saka «Barna ingen ville sjå» vart vinnaren av årets featurepris. Saka, som var eit samarbeid mellom Sunnmørsposten og Vikebladet Vestposten, handla om dei fem Øvrelid-søskena som vart mishandla under oppveksten i Ulstein og Hareid.

I juryen si grunngjeving står det: Saka går rett inn i journalistikken sitt samfunnsoppdrag om å verne enkeltmenneske og grupper mot overgrep eller forsømming frå offentlege styresmakter og institusjonar. Trass i at hendingane er skjedd for lenge sidan, er det viktig at pressa fortel om det som har skjedd. Dette er vondt å lese og her er det gjort eit veldig godt arbeid med å opparbeide seg tillit hjå dei involverte.

Dei som får prisen er Linda Eikrem, Tarjei Engeset Ofstad, Liv-Jorunn Håker og Staale Wattø.

Jurymedlem Linda Eikrem melde seg inhabil i vurderinga av denne prisen, då ho sjølv var med på å skrive saka. Juryen elles var samrøystes einige om at saka var vinnaren av featureprisen.