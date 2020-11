Meiner det ikkje er rett at Hareid bruker mykje meir enn Ulstein på vedlikehald

Nyhende

I Ulstein Eigedomsselskap KF legg dagleg leiar opp til at dei skal bruke meir på vedlikehald enn tidlegare. I framlegget til budsjett står det at Hareid kommune nyttar 252 kr per kvm til vedlikehald, medan Ulstein nyttar 71 kr per kvm om dei aukar budsjettet med ein halv million neste år.