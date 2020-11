– No må det vere slutt på festane, for ein periode

Nyhende

Statsminister Erna Solberg la i føremiddag fram nye nasjonale smitteverntiltak. Ho ber folk halde seg mest mogleg heime, for å redusere risikoen for smitte av covid-19.

Regjeringa vil skjerme born og unge mest mogleg når dei strammer inn koronareglane.

Dei innfører mellom anna skjenkestopp frå midtnatt. Dette gjeld over heile landet. Det vil også vere sånn at gjestene ikkje vil sleppe inn på ein utestad etter kl 22.00 på kvelden.

Det blir stramma inn regelverket for kor mange som kan møtast. I private heimar bør ein ikkje ha fleire enn fem gjester, i tillegg til eigne husstandsmedlemer. Om alle gjestene kjem frå same husstand kan dei likevel kome, om dei har fleire born. Grensa på fem gjeld ikkje for barnehageborn og barneskulekohortar.

Unge og vaksne som har vore saman med vener og i andre situasjonar der dei ikkje har halde regelen om ein meter avstand, bør halde to meter avstand til personar i risikogrupper.

På innandørs arrangement kan ein vere 200 personar samla, om ein sit på fastmonterte sete, så folk held rett avstand til kvarandre. Det er ei grense på inntil 20 personar på private samankomstar på offentlege stader og i leigde lokale, og 50 personar på innandørs arrangement utan fastmonterte sete. Statsministeren oppmodar oss også om å klemme færre personar.

Det blir også skjerpa inn regelverket for innreise til landet. Reisande frå raude land må vise attest på negativ covid-19-test når dei kjem til Noreg. Testen må vere tatt 72 timar før innreisa. Dersom personen ikkje viser fram ein slik test, kan vedkomande bli nekta innreise.

Tiltaka blir innført etter smittetala har gått opp den siste tida.

– Ver i størst mogleg grad heime. Gå gjerne ein tur, men begrens mest mogleg sosialt kontakt med andre, bad Solberg.

Ho håper at ved å innføre skjerpa regelverk greier me å unngå å stenge ned landet igjen, og får halde oppe skulane og barnehagane til borna.