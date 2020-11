Nyhende

Ulstein kommune monterer no gangbru over Sauneselva ved Amfi. Gangbrua blir montert ved sidan av noverande køyrebru. Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune opplyser om at gangbrua er oppå den nye røyrgata for vassleidningane som nyleg er lagde.

Med den nye gangbrua på plass blir det trygt samband for gåande mellom fortaua på begge sidene av elva.

Brua blir opna om få dagar.