Herøy er årets ungdomskommune i Møre og Romsdal

Delegatane på Ungdommens fylkesting (UFT) røysta i kveld fram Herøy kommune som årets ungdomskommune i Møre og Romsdal. Det var Herøy og Molde som kjempe om den gjeve tittelen.

Det var delegatane frå Herøy og Molde som fekk 15 minutt til å presentere kommunen sin og fortelje kvifor akkurat deira kommune fortente å vinne.

Herøy ungdomsråd trekte fram at Herøy er ein kommune som legg godt til rette for ungdomsrådet, dei opplever å ha innverknad på kommunen og dei får bidra til ung medverknad. Herøy ungdomsråd opplever at dei blir høyrd på og at synspunkta deira veg tungt.

Ungdomsfritidsordninga UFO ser dei også som veldig viktig. Det er viktig å skape gode møtestader for ungdom, som gir eit allsidig fritidstilbod.

Prisen er ein diplom og 10 000 kroner som vil gagne ungdom i kommunen.

Herøy kommune vart også kåra til årets ungdomskommune i 2014.

I 2018 var det Ulstein kommune som vann denne prisen.