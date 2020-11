Ber alle ta ansvar

Nyhende

- Målet er framleis å ha lite Covid-19-smitte i lokalbefolkninga i Ulstein, seier smittevernlege i kommunen, Michael Dahl.

I samråd med kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde vil han difor gå ut med råd og oppmodingar, både til dei fastbuande og dei som kjem reisande til Ulstein.

- Vi har i dag null smittetilfelle blant dei fastbuande, og det er fordi folk flest er forsiktige og rettar seg etter smittevernreglane, seier Dahl.

Torsdag sist veke kom regjeringa med nye nasjonale tiltak, for å avgrense smittespreiinga. Dette er nokre av tiltaka: Alle blir oppmoda om å unngå unødvendige reiser innanlands, det blir skjenkestopp ved midnatt på utestadene og alle som kjem frå utlandet må legge fram negativ koronatest som er mindre enn 72 timar gamal.

- Mykje blir no stengt i dei store byane, det gjeld også mange utdanningsinstitusjonar. Viss ungdomen vår blir påverka pyskisk å sitje åleine på hybelen, er det naturleg at dei kjem heim til Ulstein. Det må dei gjerne gjere, men då vil eg understreke at vi forventar at dei då går i frivillig karantene og at dei testar seg for Covid-19, seier Michael Dahl.

Skal dei teste seg sjølv om dei ikkje har symptom?

- Ja. Dei må ta kontakt med Ulstein legesenter for å teste seg, og så halde seg heime til dei har fått svar på testen. Er den negativ, kan dei gå ut av karantene, seier Dahl.

Han er også oppteken av at innbyggarane i Ulstein skal halde seg mest mogleg i ro.

- Eg ber alle vurdere veldig nøye om det verkeleg er nødvendig å reise til Bergen, Trondheim, Oslo og andre stader der det er mykje smitte. Viss turen ikkje er strengt nødvendig, dropp den- det er mitt råd.

I tida etter sommaren har over tretti utanlandske arbeidarar testa positivt på koronaviruset etter at dei kom til Ulstein. I helga vart tre det påvist tre nye tilfelle.

- Eg legg ikkje skjul på at dette har vore utfordrande for oss. Arbeidarane kjem frå land med svært høgre smittetal, og dei fleste som har testa positivt etter at dei kom hit, har ikkje symptom. Frå i dag er det heldigvis slik at ingen får kome inn i Noreg utan å legge fram ein negativ test som er teken for under 72 timar sidan. I tillegg kjem ikkje dei store bedriftene her til å ta inn arbeidararar frå utlandet no i tida framover, fortel smittevernlegen.

Alle som har kome frå utlandet for å jobbe, har automatisk blitt sett i karantene i ti dagar. Først når dei har avlagt to negative testar, kan dei starte i arbeid.

- Det er no ordna slik at dei sit i grupper på 6-7 personar på brakkeriggane. Kvar arbeidar skal ha tilgang til eige soverom, bad og kjøkken, seier Dahl.