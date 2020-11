Gjekk inn for å ikkje auke ferjetakstane

Nyhende

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal gjekk måndag samrøystes inn for å ikkje auke ferjetakstane frå nyttår. Dette vart gjort som eit tillegg til eit punkt i vedtaket om godkjenning av at nytt Autopassregulativ for riksvegferjene blir gjort gjeldande for fylkesvegferjene frå 1. januar.