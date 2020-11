Det er tid for ny hjartevarme-aksjon

Nyhende

– Lokalsamfunnet vårt er inne i ei utfordrande tid, slår Inger Anne Dimmen på Frivilligsentralen i Ulstein fast. Frivilligsentralen deler i samarbeid med Coop Mega ut matkasser til dei som treng det gjennom heile året og Dimmen fortel at kvar månad aukar talet på dei som ber om hjelp.

No stundar det mot jul. Dei siste åra har frivilligsentralen i samarbeid med Ulstein sokn gjennomført Hjartevarmeaksjonen, der folk kan vere med på å gi litt ekstra julemat til naboar som ikkje har det så romsleg økonomisk. Også Sørøyane Røde Kors er engasjert i tiltaket.

– Alle ønskjer seg litt ekstra godt til julehøgtida, men det er ikkje alle som har råd til det, seier diakoniarbeidar May-Britt Nesse Garnes ved Ulstein sokn.

Handlevogner

Denne helga vert det sett ut eigne handlevogner i daglegvareforretningane.

– Dersom du vil kjøpe litt ekstra for å gi til Hjartevarmeaksjonen, kan du legge desse varene opp i handlevogna. Det er også mogleg å støtte aksjonen økonomisk, mellom anna via Vipps, fortel vikarierande diakoniarbeidar i Ulstein sokn, Mari Ann Vattøy.

Dei rosar daglegvarebutikkane for all velviljen dei syner i samband med aksjonen.

– Vognene vil stå framme til 20. desember og kjøle- og frysevarer vert oppbevart hos butikkane fram til vi er klare til å levere ut matkassene, opplyser Inger Anne Dimmen.

Etter kvart som handlevognene vert fylt opp, vil Nyekyrkjekarane samle inn det som ligg i handlevognene og gjere det klart til å pakkast i kasser når det nærmar seg jul.

– Terskelen for å be om hjelp kan nok vere høg for mange, nokre tykkjer rett og slett at det er flaut. Men dårleg økonomi er noko som kan ramme kven som helst. Alle som er engasjert i dette arbeidet er dessutan pålagt teieplikt, forklarer Dimmen.

Julegåver

Frivilligsentralen står også bak eit anna innsamlingsprosjekt før jul, nemleg julegåve innsamlinga i samarbeid med Quality Hotel Ulsteinvik.

– Dersom nokon har gåver å gi, og særleg gåver som kan høve til aldersgruppa 15 – 18 år, så vert dette motteke med takk, seier Inger Anne Dimmen og fortel vidare:

– Kassene er ferdig pakka og delt ut 21. desember, anten ved at mottakarane kjem innom Frivilligsentralen i SKollebakken og hentar sjølve eller at kassene vert køyrde ut til dei som skal ha dei. Då vert det god jul!