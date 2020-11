Undersøking: Låg tillit til at folk følgjer smittevernreglane

Nyhende

Få har tillit til at folk flest følgjer smittevernreglane, men nesten alle vaskar hendene og held avstand, viser ei ny undersøking.

Under tre av ti har tillit til at folk flest følgjer smittevernreglane, viser ei undersøking Opinion har gjort for Røde Kors.

Tilliten har ikkje vore så låg sidan Røde Kors gjorde den første målinga si av smitteverntiltak i mai. Men sjølv om tilliten er låg, svarer heile ni av ti at dei vaskar hendene og held avstand.

– Vi går mot den mørkaste tida på året, og det er lett å få mørke tankar og misse trua på kvarandre. Det er det ingen grunn til. Fleire er opptekne av å vaske hender og å halde avstand no enn for eit halvt år sidan, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i ei pressemelding.

I undersøkinga kjem det òg fram at nesten halvparten av befolkninga er bekymra for å bli smitta av koronaviruset, noko som er det høgaste bekymringsnivået som er målt gjennom heile pandemien.