Anders Riise trekker seg frå stortinglista

Nyhende

Anders Riise trekker seg frå Møre og Romsdal Høgre si liste for stortingsvalet for neste haust. I samband med nominasjonsmøtet i fylkespartiet i Molde i dag utfordra Riise, som nominasjonskomiteen hadde plassert 5.-plass, kandidatane til 3. og 4.-plassen i ei kampvotering. Denne tapte han og han trekkjer seg difor som listekandidat.

– Det er ikkje til å legge skjul på at eg er ganske skuffa akkurat no, seier Anders Riise som hadde eit håp om å kome inn på Stortinget. Han seier at kampvoteringa var ein naturleg konsekvens av at nominasjonskomiteen hadde plassert han nede på femteplass.

– Møre og Romsdal Høgre har gjennomført ein brei nominasjonsprosess. Mellom anna har lokallaga har fått høve til å legge fram sine favorittkandidatar og her hamna eg samla sett på fjerdeplass.

Det er Monica Moldvær frå Ålesund og Bente Bruun frå Haram som er sett på respektivt tredje og fjerde plass. Midsundingen Helge Orten toppar lista, medan Vetle Wang Soleim frå Smøla er på andre plass.

– Eg ønskjer på ingen måte å snakke ned nokon av dei andre kandidatane, men Høgre misser no ei engasjert røyst for samferdselsprosjekt som Hafast og Stadt skipstunnel og ein person som tydeleg kan tale dei maritime næringane og Søre Sunnmøre si sak. Etter mange år i politikken har eg fått eit breitt nettverk som eg hadde håpt å kunne få bruke i dette arbeidet, seier Riise.

Anders Riise seier at han har ingen planar om å gi seg i politikken.

– Eg ønskjer framleis Erna som statsminister! Som fylkespolitikar og gruppeleiar i fylkestinget er eg i praksis heiltidspolitikar. Eg er dessutan 1. vara for Møre og Romsdal Høgre på Stortinget, så eg får nok prøve meg som stortingspolitikar også. Elles byr det seg nye sjansar ved seinare høve, seier han.

Den endelege lista frå Møre og Romsdal Høgre for stortingsvalet 2021 ser dermed slik ut: