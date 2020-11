Engelsk for godt vaksne

Nyhende

Det kan sjå ut som om denne gjengen er på amatørteaterøving og får instruksjon av den lokale teaterlegenda Arne Holstad (heilt til høgre). Men slik er det ikkje; dei er på kveldsundervisning i engelsk.

Kanskje hadde nokre av dei ikkje hatt så mykje engelsk på skule, medan andre ville berre friske opp att kunnskapen dei ein gong hadde fått inn, men ikkje hatt høve til å praktisere så mykje.

Kveldens tema var tydelegvis klokka, for på tavla i bakgrunnen ser vi både talskiva og teksta «It’s one o’clock». Læraren er dessverre ikkje med på bildet, men Reidun Øvrelid Røyset opplyser at læraren var Hans Otto Rise, og at han var ein svært tolmodig og kjekk lærar.

Undervisninga gjekk føre seg på Bigset skule, og dei godt vaksne elevane møttest til nye engelsk-leksjonar ein gong i veka på midten av 1980-talet.

– Arne Holstad var svært triveleg, han sa så mykje løye til oss, minnest Reidun Røyset. Vi ser frå venstre Reidun Øvrelid Røyset, Judit Kaldhol, Jorunn Frøysa Eidem, Hilda Gaustad, Johanne Blindheim, Arne Holstad og Einar Grimstad (sistnemnde sitjande på ein stol fremst). I dag er det berre Reidun Øvrelid Røyset og Hilda Gaustad som framleis lever.