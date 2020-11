Nyhende

Kristian Fuglseth har lang fartstid i Hareidspolitikken og har opp gjennom åra vore på mange politiske møte. Han fortel at dei ofte har kome til det at ei av dei største utfordringane Hareid har som bukommune er trafikkflaskehalsen gjennom Hareidsdalen, og dette er ikkje nok dei grip fatt i, for dei ventar på Hareid Fastlandssamband. No er han redd innbyggjarane byrjar å miste tolmodet. Om Hareid kommunestyre torsdag løyver 50 000 kr for å utvide aksjekapitalen i HAFAST, følgjer det ein del forventningar med det vedtaket.