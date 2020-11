Hareid kjøper aksjar for 50.000 kroner i Hafast

Nyhende

Kommunestyrepolitikarane i Hareid handsama saka om aksjekjøp i Hareid Fastlandsamband AS i kommunestyremøtet torsdag - og etter fleire innlegg frå talarstolen gjekk politikarane samrøystes inn for å kjøpe 50 nye aksjar i Hafast for 50.000 kroner.