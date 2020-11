Ferja må gå til Solavågen

Nyhende

Ferjesambandet Hareid-Sulesund blir inntil vidare omgjort til Hareid-Solavågen, etter at det gjekk eit jordras like aust for ferjekaia på Sulesund natt til søndag.

Turen frå Hareid til Solavågen tek rundt ein time.

Det melder Vegtrafikksentralen i Midt-Noreg på twitter.

Første tur frå Hareid gjekk klokka 02.30, medan første tur frå Solavågen blir klokka 03.30.

Utover natta og søndagsmorgonen kjem ferja til å gå klokka 04.30, 06.30, 08.30 og 10.30 frå Hareid, og klokka 05.30, 07.30 og 09.30 frå Solavågen.

Ifølgje ei twittermelding frå politiet, har jordraset gått ved Vindsneset, i nærheita av Sulesund. Vegen er stengd inntil vidare, og det er ikkje mistanke om at nokon er tekne av raset.