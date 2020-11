Utfordrar heile lokalsamfunnet til å spreie glede

Nyhende

MOT til glede-dagen handlar om å ha MOT til å leve og MOT til å bry seg, og vi oppmodar ungdom og vaksne over heile landet til å bidra til at dagen blir huska som årets varmaste dag. I desse tider er dette nok viktigare enn nokosinne, der mange saknar den gode og trygge klemmen. Vi må erstatte den med hjartevarme.

Ulstein ungdomsskule er ein MOT-skule og Ulstein er ein MOT-kommune, og vi markerer sjølvsagt MOT til å glede-dagen.

– Dagen i dag handlar om å glede andre med enkle midlar. Til dømes vere ekstra merksam på å seie hei og smile til dei du møter, slå av ein prat med naboen, eller ta ein telefon til ein venn eller nokon i familien du ikkje har snakka med på ei stund. Vi vil utfordre alle til å glede nokon litt ekstra på MOT til å glede-dagen måndag 23. november, seier MOT-koordinator Marie Flatin i Ulstein kommune.

Ved Ulstein ungdomsskule blir dagen tradisjonen tru markert med at det lokale MOT-laget skaper ein ekstra fin morgon for elevar og tilsette når dei kjem til skulen. Klassene skal gjennomføre quiz, og det blir kåring av beste klasse som blir gleda ekstra med ein premie.

– Trass i at det er krevjande tider, er det framleis muleg å spreie glede – på avstand. Vi har alle eit ansvar for å skape eit trygt samfunn. Om alle i vårt lokalsamfunn er med å spreie litt glede – så trur vi at vi greier å skape eit varmare lokalsamfunn for alle, avsluttar Flatin.