Nyhende

Onsdag ettermiddag var Eiksundtunnelen stengd ei kort stund. Det var bilberging som var årsak til stenginga, melder Vegtrafikksentralen.

Tunnelen vart opna igjen 16:50 etter at bilen som treng berging har kome seg til ei lomme i tunnelen. Vegtrafikksentralen melder at tunnelen kan bli stengd kortvarig på kort varsel for å få fjerna bilen.