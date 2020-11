Nyhende

Eiksundtunnelen vart stengd fredag ettermiddag på grunn av bilstans i tunnelen.

Vegtrafikksentralen melder at tunnelen blir stengt på grunn av bilberging. Det er to bilar som skal trenge hjelp i Eiksundtunnelen.

Vikebladet Vestposten har fått tips om at det er to bilar som står med ope panser i tunnelen og at det skal vere ein del røyk i tunnelen.

Oppdatering: 13:54 melder Vegtrafikksentralen at tunnelen blir opna igjen etter bilberging.