Nyhende

Er det god jul no igjen? spør Masha ivrig i teiknefilmen om Masha og Mishka. Eg ler like godt kvar gong. For sånn er det. Sjølv om eg heile hausten går over ventar og gler meg til førjulstida skal lyse opp denne mørke og keisame tida, så kjem det likevel litt brått på.