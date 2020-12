- Det blir norsk jul i USA

Nyhende

- Det er åtte år sidan sist eg feira jul heime i Eiksund, men denne jula skulle mamma og pappa kome hit. Det kan dei ikkje, på grunn av koronaen, seier Wenche Iren Frøystad.

Ho bur i Mount Kisco i New York, rundt ein time nord for Manhattan. Der har ho budd i fem og eit halvt år. Totalt har ho budd sju år i USA. Ho er gift med ein amerikanar og saman har dei ei dotter på seks år.

Wenche er utdanna lege frå Universitetet i Oslo. Ho hadde turnusteneste på sjukehuset i Volda og på Herøy legesenter. Så jobba ho ei stund som fastlege på Hareid, før ho reiste til USA.

- Eg har styra veldig for å få legelisens her. Det viste seg å vere ein lang og omstendeleg proses, eg måtte ta opp igjen alle eksamenar og turnusen skulle vare i fire år. Eg starta i turnus på eit sjukehus i fjor sommar og vart fort veldig frustrert. Det var så hektisk at eg ikkje rakk å snakke med pasientane. Då fann eg ut at eg ikkje orka det, sjølv om det var veldig tungt å måtte gje opp legeyrket, fortel ho.

Å starte eige firma vart løysinga for 37-åringen frå Eiksund.

- Ja, for eg vil framleis hjelpe folk. I august i år var Scandinavian Health and Wellness oppe og gjekk, og målet mitt er å hjelpe folk til å utvikle betre vanar, så dei kan betre eiga helse og velvære. Eg var litt spent på om eg ville få kundar midt i koronapandemien, men det har gått overraskande bra. Eg har kundar frå heile USA, og førebels har vi berre digital kontakt. Vi diskuterer trening og kosthald, og vi prater mellom anna om søvn, stress, kroniske sjukdomar. Folk må så definere kva dei treng for å ha det godt, før vi lagar ein plan for å nå måla, seier Frøystad.

Korleis merkar du koronapandemien i kvardagen?

- Alle brukar munnbind og alle butikkar sel munnbind- så det er den nye normen. Borna er framleis på skule, men dei må ta koronatest kvar veke. Smittetala rundt oss stig, fortel ho.

Wenche og familien hadde tenkt seg heim til Eiksund først i mars, så i sommar. Begge turane måtte avlysast.

Jula skal feirast saman med dottera, mannen og sonen hans på femten.

- Råda er at ein ikkje skal vere for mange samla. Vi skal ete norsk julemat, eg har lagt inn bestilling hos sjømannskyrkja på både svineribbe og pinnekjøt. Eg har også bestilt ein del anna norsk julemat, fortel Wenche, som fyller 38 år på sjølvaste julaftan.

Vil du sende helsing til nokon her heime?

- Ja, til mamma Irene og pappa Wiliam, som eigentleg skulle kome hit til jul. Og så vil eg helse til slekt og alle gode venar og kjende der heime!