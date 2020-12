Lev i nuet - la det forandre livet ditt

Nyhende

Har du nokon gong følt at tida har gått fort? Kanskje har du lagt merke til at den går fortare og fortare? I så fall kan vi diskutere om det er positivt eller ikkje. Så lenge tida ikkje går frå oss, går det vel bra. Tid har vi hatt nok av i 2020 vil eg seie. Det at liva våre plutseleg vart forandra, har kanskje gitt oss erfaringar vi kan ta med oss vidare? Koronapandemien, kan kanskje minne oss på å leve i nuet, og det er viktig for det kan endre liva våre!