Julereiå svinga seg til topps blant tusen julelys

Nyhende

På Hareid har det dei siste vekene blitt lysare både i stille grender og på store sentrumsbygg. No har KFUK - KFUM kåra ein vinnar i julelyskonkurransen.

Etter at KFUK - KFUM Hareid lyste ut julelyskonkurranse i slutten av november, har det dukka opp stadig fleire julepynta hus og hagar i kommunen. Heile 19 julelysentusiastar og naboar har meldt seg på i tevlinga om å gjere det ekstra triveleg no i vintermørket.

– Det har vore heilt utruleg flott å sjå kor fint folk har pynta opp. Å gå kveldstur i kommunen desse vekene har vore ei vakker oppleving, vi har sett store mengder kreativitet, fortel leiar i KFUK- KFUM Hareid Gunn Berit Gjerde.

Det var derfor inga lett oppgåve juryen hadde føre seg då dei denne veka skulle kåre ein vinnar.

– Det er berre å slå fast med ein gong at her har det vore mykje entusiasme og lysglede i sving i kvar ei krå, seier Andrea Øien Sæverud som sit i juryen som representant for KFUK-KFUM.

Ho har fått følgje av Trine Johnsen frå Floriss Hareid og Jorulf Myrene frå Vikebladet Vestposten.

Det var ikkje lett å kåre ein vinnar blant mange ulike bidrag og personlege vriar. Eitt av dei innmelde bidraga skilde seg likevel ut. På Hjørungavåg har det i Ovravegen dukka opp ei lysande reie. Nabohuset har forlenga julepyntinga av hagen over vegen og dermed skapt ein liten lysattraksjon. Rykta seier nemleg at det støtt og stadig kjem store og små innom som vil sjå og prøve lysreia.

– Den julelyspynta reia inviterer alle som vil inn i sjølve dekorasjonen. Julereia er både oppfinnsam, stemningsfull å sjå på og spreier svært mykje juleglede både til forbipasserande og dei som vågar å prøve den. Det gjer at Tom-Steven Klokk Eide og Henriette Eide som står bak kreasjonen, går av med sigeren i julelyskonkurransen, seier juryen.

Tom-Steven, Henriette og vesle Hermine på eitt år får eit gåvekort på ein helgepose frå Kokk N Roll i førstepremie. Men juryen klarte likevel ikkje å legge heilt frå seg nokre av dei andre bidraga, og ser seg derfor heilt nøydde til å dele ut heiderleg omtale til to andre deltakarar.

– I Strandgata på Hareid såg vi eit hus som var så gjennomført pynta at vi blei mållause. Her har eigaren jobba lenge og grundig for å dekke huset i sin finaste julestas. Vi vil derfor dele ut ein blomebukett til huseigar Terje Wiik Karlsen for innsatsen.

Eit anna kreativt bidrag førte til at juryen fekk eit nytt syn på traktorar som julepynt. I Indredalen i Brandal blei dei nemleg møtt av ein vakkert pynta traktor som dei ikkje klarte å gløyme.

– Kven skulle tru at den nydelege raudfargen på den gamle traktoren i samspel med varme julelys kunne skape så god julestemning? Torstein Teigene har verkeleg gjort seg flid med pyntinga og får ein blomsterbukett frå oss. Heretter skal vi ikkje stusse om nokon ber om å få henge ein pyntetraktor på juletreet, heiter det frå juryen.

KFUK – KFUM Hareid takkar alle deltakarar for flott innsats og ser ikkje vekk ifrå at julelyskonkurransen kan kome til å bli ein årleg tradisjon.