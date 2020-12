Nyhende

Det fortel ordførar Knut Erik Engh (Frp) til Vikebladet Vestposten onsdag. Framstegspartiet må i sitt alternative framlegg til budsjett- og økonomiplan for Ulstein kommune gjere eit val, som dei sjølve skriv – mellom «pest og kolera». For, partiet gjekk til val både på at ein ikkje skal endre på skulestrukturen i Ulstein, eller auke eigedomsskatten.