Nyhende

Ho sa at vår langstrakte kyst og stolte maritime tradisjonar har lagt grunnlaget for ei mangfaldig maritim næring i landet vårt. Det er ei næring som gir arbeidsplassar og aktivitet langs heile kysten. Og verdiskaping og eksportinntekter for heile landet. - Slik skal det og må det framleis vere, sa Nybø på direktesendingar til NHO og Norges Rederiforbund om stortingsmeldinga tysdag.