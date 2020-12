Eiksundtunnelen var stengd

Nyhende

Oppdatering kl 1038: Eiksundtunnelen er open igjen etter oppryddingsarbeid, melder Vegtrafikksentralen.

Vegtrafikksentralen melder fredag morgon at Eiksundtunnelen er stengd. NRK Trafikk melder på Twitter at det er metallgjenstandar i vegbanen som er årsak til stenginga og Vegtrafikksentralen varslar at det er sendt entreprenør for å ta seg av gjenstandane.

Eiksundtunnelen har vore stengd ei rekkje gongar den seinaste tida, men som oftast grunna bilar som får stans i tunnelen og treng bilberging.