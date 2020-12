Har tru på soloppgang i 2021

Nyhende

Styreleiaren i Olympic Subsea sa at me har mykje å ta takke norsk olje- og gassnæring for, for å ha bygt opp næringa og Noreg siste 40–50 åra til å bli eit moderne samfunn. Men no er det omlegging i heile verda til nye miljøkrav og nye næringar blømer. Me må få til ei smart vrakpantordning som kan gje forteneste for både landet, eigarar og det maritime miljøet, sa Remøy.