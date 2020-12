Nyhende

Ei tilsynelatande knekt nase vart resultatet etter at ein mann slo til ein annan natt til laurdag. Mannen som slo skal også hafulgt etter den fornærma. Politiet melder på Twitter at dei har fått kontrol på begge partar og at mannen som vart slått er køyrt til legevakta. Politiet har gjennomført avhøyr av begge to og det vert oppretta sak.