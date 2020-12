Nyhende

Under ei radiolytting nyleg (P2) vart eg gjort merksam på at tidspunktet NON hadde noko med 9-talet å gjere. Ein språkekspert fortalde at NON er den 9. timen etter klokka 06, det vil seie klokka 15 (3). Ordet kjem frå det latinske NONA, som har forma NOON i engelsk. Jamfør AFTERNOON (ettermiddag).