Kremering kan halvere plassbehovet

Nyhende

Ulstein kommune og Ulstein sokn har ei arbeidsgruppe som ser på alternativ for gravplass. Med dagens gravleggingsskikkar vil kommunen få for få gravplassar på slutten av dette tiåret. Det vil vere behov for 11–12 daa til ny kyrkjegard dei neste 30 åra. Men om ein aukar bruken av kremasjon frå 10 % til 50 %, vil ein ikkje trenge like stort område til ny kyrkjegard. Om ein del vel namna minnelund, kan behovet fram til 2050 reduserast til 5,3 daa.