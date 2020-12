Nyhende

Soneleiar Gunn Sætre har vendt seg til teknisk etat og bede dei gripe fatt i problemstillinga. På grunn av at hovudinngangen er stengt, så må alle som besøkjer sjukeheimen gå inn via gangvegen på nedsida. Det har ført til at mange parkerer langs vegen med E-fløya. Dei parkere bilane hindrar sikta når ein køyrer opp mot Alvehaugen.