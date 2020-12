Hurtigbåten får gå igjen - Sjøfartsdirektoratet gir Boreal seglingsløyve

Nyhende

Seint onsdag kveld blei det klart at Sjøfartsdirektoratet gir Boreal løyve til å la hurtigbåtane og ferjene dei opererer gå i normal trafikk igjen. Det inkluderer blant anna hurtigbåten som går mellom Hareid, Valderøya og Ålesund. Det skriv NRK.

Tidlegare onsdag kom meldinga om at var funne alvorlege tryggleiksbrot under ein tilleggsrevisjon av selskapet - og at det blei innført seglingsforbod for alle hurtigbåtane og ferjene Boreal opererer.

No får Boreal tilbake det overordna sikkerheitsstyringssertifikatet sitt frå Sjøfartsdirektoratet. Dette er sertifikat som dei må ha for å kunne operere fartøya sine. Det skjer etter krisemøte med tre statsrådar onsdag kveld, skriv NRK. Boreal har lagt fram ein plan med tiltak dei skal setje i verk for å få orden på tryggleiksbrota.

Trafikken vil gå som normalt igjen i dei ulike sambanda så raskt som mogleg.