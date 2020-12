Nyhende

Under den endelege handsaminga av Ulstein kommune sin økonomiplan for 2021–2024 i kommunestyremøtet torsdag kveld blei det som venta debatt. Det har vore mange avisoppslag rundt dei ulike tiltaka kommunedirektøren la opp til i den mykje omtalte «kuttlista» si. Mest uro har det vore rundt forslaget om endring i skulestrukturen – der det konkret blei føreslått å leggje ned både Ulstein skule og Haddal skule – for å spare utgifter.