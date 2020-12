Nyhende

Kari Wolsdal Eskeland, som er mormor til borna Elias, Mari og Kristine fortel at borna vart så skuffa og lei seg då dei høyrde at årets julebasar var avlyst på grunn av koronaen. Borna har tradisjon for å vere med på denne basaren på Alvehaugen, og har vore med frå dei var små.