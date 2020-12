Nyhende

Året som snart er slutt har gått både sakte og raskt. Det vart eit rart og annleis år: staben i lokalavisa kan no kalle seg ein kohort, vi har brukt opp mange flasker med antibac og mykje av arbeidet har vorte gjort frå heimekontor. Men vi har all grunn til å smile: av abonnementsutvikling, respons og lesartal ser vi at det er mange som set pris på arbeidet vi gjer. Det varmar! Vi har stor tru på at Vikebladet Vestposten framleis spelar ei stor rolle i lokalsamfunnet, og gler oss til å halde fram arbeidet i 2021.

Vi takkar abonnentar og annonsørar for trufast følgje gjennom dette snåle året: Utan dykk hadde det vore umogleg å lage avis. Neste papiravis kjem 29. desember, medan nettsida vår, vikebladet.no, blir oppdatert også gjennom jule- og nyårshelga.

God jul!

Helsing oss som jobbar i Vikebladet Vestposten