Mange nærkontaktar etter smitte i Herøy

Nyhende

Herøy kommune skriv på sine nettsider at det har blitt gjennomført 45 testar for koronasmitte etter at det vart påvist smitte på ein person i kommunen 25. desember.

Totalt var det fredag avdekt over 50 nærkontaktar, og kommunen skriv på sine nettsider at dette talet kan auke. Ifølgje Herøy kommune er talet på nærkontaktar så høgt fordi 30 personar som trente ved Aktiv Trening i Herøy er definerte som nærkontaktar.

Dette har mellom anna ført til at ein lege ved Herøy legesenter er i karantene.

Herøy kommune melder også at smittesporinga har forgreiningar til fleire kommunar i vårt område, i tillegg til andre delar av landet. Nokre av nærkontaktane blir følgde opp i sine bustadkommunar.

Herøy kommune håpar å få svar på testane som vart gjennomført laurdag anten i løpet av kvelden, eller søndag morgon.