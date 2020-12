Desse sakene prega nyheitsåret i Hareid og Ulstein

Nyhende

2020 går mot slutten. Året vart i stor grad prega av koronaviruset, som slo for fullt inn over Norge i mars. Covid-19 har også vore svært synleg i nyheitsbiletet, men det er ikkje det einaste som har engasjert lesarane i 2020.

I starten på året var det næringslivssaker som stakk seg ut som dei mest leste. Nokre med dårleg nytt, men også nokre som bar bod om optimisme.

Også eigedomsmarknaden er noko som tydeleg opptek mange og desse sakene var mykje lest i løpet av året:

I februar handla ein del om kroatiske DIV Group og deira overtaking av Kleven verft. Det skulle vise seg å berre vere starten på det som har blitt eit dramatisk år for den tradisjonsrike verksemda.

Kroatiske DIV Group tok over verftet, men utpå sommaren snudde tidleg optimisme til stor uro.

Heldigvis skulle det ikkje ta veldig lang tid før ei løysing for vidare drift for verftet kom på bordet.

Etter at Green Yard gjekk inn i Kleven har mykje handla om å finne ein kjøpar for PSV'en som hadde skapt trøbbel for både Havyard og Kleven. Optimismen var stor tidleg, men det viste seg at det tok tid å finne den rette kjøparen.

Hadde kjøpar klar, men salet av PSV'en stranda i siste liten Det blei ikkje sal av plattformforsyningsskip-skroget i denne omgang - men Green Yard Kleven har framleis interessentar.

Rem Offshore kom med julegåva ein heil region har venta på - fleire hundre tilsette kan snart vere i arbeid ved Green Yard Kleven: - Vil gje store lokale ringverknader

Det første «heilsunnmørske» havvindskipet representerer ein stor lokal milepåle: – Stort å vere med på For ulsteinvikaren Lars Conradi Andersen, som er salsdirektør i Havyard Design & Solutions, er kontrakten mellom Rem Offshore og Green Yard Kleven ekstra spesiell.

I mars tok koronaviruset i stor grad over det meste av nyheitsbiletet. For mange vart heimekontor, permitteringar, heimeskule og stor usikkerheit den nye kvardagen.

Denne samlesaka om koronaviruset var også den klart mest leste på Vikebladet.no i løpet av året:

Informasjonsbehovet har vore stort gjennom heile koronaperioden og i mars var det i hovudsak saker om pandemien som vart lest.

Viruset heldt fram med å prege mykje også i april.

- Ein heilt surrealistisk situasjon Camilla frå Hasund arbeider i frontlinja mot koronapandemien

– Vi håper vi får ei kanon russefeiring Det er sju år sidan sist det var ein russebuss knytt til Ulstein vidaregåande skule. I årets russekull er 22 gutar med på bussen Cluster Funk.

I mai var det igjen næringsliv som opptok mange og spesielt innanfor serveringsbransjen. I tillegg var det fleire som tenkte nytt på kulturfronten og det såg det ut til at folk sette pris på.

Bles nytt liv i Snorrebuda – først med sushikonsept: – Snorrebuda har mykje uforløyst potensial, og skal vere eit levande hus Willy Solvang ønskjer gjennom Snorrebuda Mat og Vinhus å tilføre Ulsteinvik nye dimensjonar når det kjem til mat og drikke.

Mot slutten av juni og i juli var det Kleven-konkursen som stal dei største overskriftene, men det skjedde også ein del anna på Hareidlandet. Både positivt og negativt.

Christian sin Peugeot blei stolen og funnen krasja måndag morgon: - Eg er nok heldig om eg får noko att for bilen Christian Strandabø sov då bilen hans blei stolen av tre personar – og blei først vekt av at politiet ringte han.

Gjekk ut frå Ulstein vidaregåande skule med toppkarakter i alle fag: Naglius fekk 20 av 20 moglege seksarar Brandølingen Naglius Kirvaitis Brandal er den første i Ulstein vidaregåande skule si historie som har klart kunststykket. Også nobelprisvinnar Edvard Moser frå Hareid må sjå seg slått.

Beate og Sigbjørn er det heldige paret – vann drive-in-bryllaup: - Vi er evig takksame 22. august blir Beate Muren og Sigbjørn Holkestad smidde i hymens lenkjer, på ei scene på parkeringsplassen ved «Gullblokka» i Ulsteinvik – med gjestar og anna publikum sitjande i bilane sine.

Når passar det eigentleg å snakke om døden? Det er ikkje kvar dag dette er tema, verken i avisspaltene eller elles, men nettopp døden vart tatt opp frå ulike vinklar denne hausten.

Nokre store saker har prega haustmånadane i Ulstein og Hareid. Mellom anna var rettssaka der Øvrelid-søskena saksøkte Hareid kommune og Ulstein kommune oppe i Sunnmøre tingrett.

Men denne saka er ikkje ferdig endå og vil gå vidare i rettssystemet:

Ulstein kommune var også involvert i ei av dei andre store nyheitssakene denne hausten. Fylkesmannen avdekte ei rekkje lovbrot og kom med krass kritikk mot kommunen:

Ei opprydding vil krevje politikarar med ryggrad Tilsynsrapporten frå Fylkesmannen om Ulstein kommune er tema i leiarartikkelen denne veka.

Kommunerevisjonen presenterte funna sine rundt Alvehaugen-tilsynssaka: - Vi skal gjere opp for oss Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS orienterte kommunestyret i Ulstein om tilsynssaka ved Alvehaugen – som Vikebladet Vestposten har skrive om tidlegare.

No går året for alvor mot slutten, men også desember var ein innhaldsrik månad. Mellom anna skulle både Hareid og Ulstein banke gjennom nye budsjett.

Melde seg ut av Frp: – Eg kan ikkje vere med på å leggje ned skular – Eg trur ikkje eg høyrer heime der, og kjenner meg ikkje som ein av dei, seier Susanne Sigurdsdatter Sundgot som laurdag melde seg ut av Framstegspartiet.

Ulstein Framstegsparti med alternativt framlegg til budsjett- og økonomiplan: - Vil prøve å finne alternativ til skulenedlegging Sjølv om Framstegspartiet i sitt alternative framlegg held på kommunedirektøren sitt forslag om nedlegging av skulane i Haddal og på Ulstein – er det ikkje det partiet eigentleg ønsker.

Skulane i Haddal og på Ulstein blir ikkje lagt ned – og det blir ikkje auke i eigedomsskatten: - Vi ville synleggjere at vi vil bevare krinsane våre Det sa varaordførar og bursdagsbarn Stian Lehmann Scheide (H) frå talarstolen – i debatten før kommunestyret vedtok å ikkje leggje ned Haddal skule og Ulstein skule – og ikkje auke eigedomsskatten dei to neste åra.

Koronaviruset kom ein ikkje heilt utanom i årets siste månad heller. Dette var mellom anna med på å gjere slik at mange ikkje kom seg heim til Hareid og Ulstein til jul. Gjennom kvar dag i adventstida kunne lesarane treffe ein ny person frå Ulstein og Hareid som feira jul i utlandet.

Jul i utlandet: Sjå alle lukene i adventsserien vår No i adventstida intervjuar vi menneske frå Hareid og Ulstein som skal feire jul i utlandet.

Vi er i ferd med å legge bak oss eit svært innhaldsrikt og spesielt år. Optimismen framom det komande året er forsiktig stigande, men om ein kjem heilt tilbake til normalen er nok usikkert. Vi i Vikebladet Vestposten vil uansett takke for det gamle og sjå fram mot eit nytt år: