2020 er det varmaste året

Nyhende

Meteorologisk institutt skriv i ei pressemelding at dei ikkje har målt eit varmare Noreg på 120 år.

Så langt har året hatt ein gjennomsnittstemperatur rundt 2,5 gradar over normalen. Normalen er gjennomsnittet over dei tretti åra 1961 til 1990.

Den førre varmerekorden er frå 2014, då gjennomsnittstemperaturen i Noreg låg 2,2 gradar over normalen. Dei nasjonale målingane går heilt tilbake til 1900.

Ein del vil kanskje bli overraska over at 2020 var så varm, noko som har samanheng med at det ikkje var ein spesielt varm sommar. Det er vinteren om hausten som har vore mild. Desember, januar og februar var heile 4,5 gradar varmare enn normalen.

Klimaforskar Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt påpeiker at eit enkeltår som er ekstra varmt ikkje treng å skuldast klimaendringar, men klimaendringane gjer at trenden stadig går oppover, og at det stadig blir meir truleg at me opplever rekordvarme.

Også globalt ligg 2020 an til å bli eit av dei varmaste åra som er registrert.