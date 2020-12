Send inn bilete frå nyttårsfeiringa di

Nyhende

Nokre hevdar nyttårsaftan er avlyst i år, for me kan ikkje feire inngangen til det nye året med store selskap. Men kalenderen lyg ikkje. Det er årets siste dag i dag, og rundt midnatt går me inn i eit nytt år.

Det blir felles fyrverkeri i både Hareid og Ulstein i kveld. Og det er sikkert mange som skal markere inngangen til det nye året i eigne heimar. Det er meldt kaldt og klart i kveld, og næraste vindstille.

Vikebladet.no har vore heldige å få inn mange flotte bilete frå lesarane si jul.

No inviterer me deg til å sende inn bilete av korleis du feirer nyttårsaftan.

Send inn bilete til redaksjon@vikebladet.no

Bileta blir samla i ein biletkavalkade på vikebladet.no