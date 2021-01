Nyhende

Statens vegvesen skriv i ei pressemelding at 2020 var det første året der talet på omkomne i trafikken var under 100. I 2020 var det 95 som døydde i trafikken. Og sjølv om kvart dødsfall er ei tragedie for dei som blir råka, er det likevel ein viktig milepåle og ein stor motivasjon til å kome endå lenger ned.