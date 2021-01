Person testa positivt etter tur til Herøy

Nyhende

Herøy kommune melder at kommuneoverlegen i Herøy i ettermiddag fekk melding frå Bergen kommune om at ein person har testa positivt for covid-19. Denne personen var på besøk i Herøy kommune fram til 1. desember 2021. Vedkomande testa seg då han kom til Bergen, og har no altså fått påvist smitte.

Personen testa seg same dag som han fekk symptom på forkjøling.

Det er i samsvar med sentrale faglege retningsliner gjennomført smittesporing 48 timar tilbake i tid frå symptom på sjukdomen oppstod, altså frå og med 30. desember.

Alle nærkontaktar i dette tidsrommet er kontakta og sett i karantene. Dei vil bli testa 4. januar.