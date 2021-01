Regjeringa ber studentar halde seg heime

Nyhende

Regjeringa har i kveld bestemt at det blir inga fysisk undervisning på på fagskular, høgskular eller universitet for studentar fram til 18. januar.

Denne avgjerda er basert på rår frå helsemyndigheitene.

Tilsette skal hadle seg til smittevernreglane i arbeidslivet for øvrid og i reglane i kommunen der dei er.

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket. Det betyr at dei som ønskjer og har anledning kan bli igjen der dei har vore gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestaden, seier forskings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Kunnskapsdepartementet har meldt frå til rektorane på fagskulane, universiteta og høgskulane at dei ventar at dei følgjer opp studentane for å motverke dei negative psykososiale konsekvensane av pandemien.